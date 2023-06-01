北海道釧路警察署は、釧路市に住む無職の女(79)を器物損壊の疑いで現行犯逮捕しました。女は2026年3月30日午前10時すぎ、釧路市桜ケ岡4丁目のスーパーの駐車場で、34歳の男性が所有する車のボンネットに、石を使って線状の傷をつけた疑いが持たれています。付近の桜ケ岡や益浦地区では1週間ほど前から、同様の被害が相次いでいて、警戒中の警察官の前で女が犯行を及んだということです。女は「何もしていません」と容