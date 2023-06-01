子どもから大人まで幅広い世代に人気の新潟県産ブランドイチゴを紹介します。 【新潟中央青果果実第三営業部荒木しおんさん】「今の時期、おすすめになっているのが甘くて大人気。越後姫」今、旬を迎えているのが県産のブランドイチゴ『越後姫』です。“かわいくて、みずみずしい新潟のお姫様”との意味を込めて名づけられた越後姫。名前の由来の通り、つやのある鮮やかな赤色と大粒の実が特長です。【新潟中央青果果実第三営業