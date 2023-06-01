タレントの所ジョージ（71)が30日放送の日本テレビ系「世界まる見え！テレビ特捜部SP」に出演。番組の終盤に放送された「一夜限りの楽屋トーク!」で、お笑いタレントの明石家さんま（70）のMCにクレームをつけた。所は「これ言っておこうかな」と切り出し「私とかはね、司会する時にね、色んなゲストの方の名前とか覚えたりするわけ。この人はこういう人だ、この人はこういう人だ。一応“なになにさん、どうですか？”ってきく