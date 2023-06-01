阪神は３０日、育成３年目の福島圭音外野手（２４）と支配下契約を締結したと発表した。契約金１０００万円、年俸４２０万円（金額は推定）で背番号は「９２」に変更。今年は２軍戦８試合で打率・４４０。成功率１００％で４盗塁を記録している。３１日・ＤｅＮＡ戦（京セラ）で１軍に初昇格することが分かった。引き締まった表情に、新たな挑戦への決意を感じさせた。福島は「今年がラストチャンスと思っていた。やっとの思い