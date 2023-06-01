女優の沢口靖子（60）が30日、都内で映画「木挽町のあだ討ち」（監督源孝志）の大ヒット御礼舞台あいさつに出席した。1987年のNHK大河ドラマ「独眼竜政宗」で父娘役を演じた渡辺謙（66）と39年ぶりに共演。今回は幼なじみで元婚約者という関係性で「ドラマを改めて拝見して、野性味にあふれたギラギラした魅力を焼き付けてから現場に入りました。今回も圧倒的な熱量についていくのに必死でしたが、ぜいたくな時間でした」と笑