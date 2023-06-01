◇サッカー国際親善試合日本ーイングランド（2026年3月31日ロンドン）広島時代から森保監督を右腕として支え、22年W杯カタール大会でコーチを務めたJ2山形の横内昭展監督が日本代表にエールを送った。「期待しかない。優勝を目指して頑張ってほしい」。開幕直前に多くのケガ人を抱えていた4年前を「メンバー選考がめちゃくちゃ大変だった記憶は強烈にある」と回想。今も南野、遠藤ら負傷者が相次ぐが「選手層は確実に広が