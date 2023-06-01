３１日のＤｅＮＡ戦（京セラ）で今季初登板初先発に臨む阪神・才木浩人投手（２７）が３０日、先輩の快投を刺激にして今季初勝利を目指すと誓った。２８日・巨人戦で高橋が完封勝利。自身と同じトミー・ジョン手術を経験した左腕との共闘に意気込んだ。また、一部で飛距離が出ると言われている今季の公式球も歓迎。“火曜日の男”が、チームを連勝街道へ導く。いつもと変わらぬ表情が、かえって心強く頼もしい。いよいよ迎える