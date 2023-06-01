広報ざまの表紙（座間市提供）座間市出身でボクシング世界スーパーバンタム級主要４団体統一王者の井上尚弥選手と相模原市在住の元世界バンタム級２団体統一王者の中谷潤人選手が対戦する世界タイトルマッチが５月２日、東京ドームで開かれる。両選手を応援しようとゆかりの両市が初めてコラボレーションした市広報紙を制作し、４月１日から配布する。企画した相模原市広報課の担当者は「ボクシングに詳しくない地域の皆さんも