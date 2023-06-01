【経済指標】 主な発表はなし 【発言・ニュース】 ＊トランプ大統領 ・ホルムズ海峡が閉鎖されたままならイランのエネルギー関連施設を攻撃すると警告。 ・イランとの協議で「大きな進展」があった。 ＊ベッセント財務長官 ・米国は時間をかけてホルムズ海峡の管理を取り戻すことになる。 ・各国が当面はイラン政権と個別に取引を行っている。 ・ホルムズ海峡を通過する船舶が日々増加している。 ・原油