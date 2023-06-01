ホワイトソックスの村上宗隆内野手（26）は30日（日本時間31日）、マーリンズ戦に「2番・DH」で先発出場する。指名打者での出場は大リーグ出場4試合目で初めて。初のDH出場だが、村上は試合前の約3時間前に球場に姿を見せ、特守から練習をスタートした。村上はブルワーズ開幕3連戦で3戦連続本塁打を記録。大リーグでデビューからの連続本塁打記録は4試合連発で、このマーリンズ戦での打席に注目が集まる。