気象台は、午前5時5分に、大雨警報（浸水害）を日南市、串間市に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】宮崎県・日南市、串間市に発表 31日05:05時点南部平野部では、31日朝まで低い土地の浸水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■日南市□大雨警報【発表】・土砂災害・浸水31日朝にかけて警戒1時間最大雨量35mm■串間市□大雨警報【発表】・土砂災害・浸水31日朝にかけて警戒1時間最大雨量