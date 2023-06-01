女優の満島ひかり（40）が30日、再婚した。お相手はモデルの浅野啓介（32）で、双方のインスタグラムに直筆署名入りの文書を掲載し「さきほど婚姻届を提出し結婚いたしました」と発表。第1子を妊娠したことも明らかにした。「周りからの協力や温かな気持ちをいただき、いまは心身の健康をいちばんに、幸せや奇跡を感じる日々を過ごしています」と近況を報告。10年に映画監督の石井裕也氏（42）と結婚、16年に離婚しており、今