気象台は、午前5時2分に、洪水警報を鹿屋市、垂水市に発表しました。また大雨警報（浸水害）を鹿屋市に発表しました。【警報エリアを確認】【洪水警報】鹿児島県・鹿屋市、垂水市に発表 31日05:02時点大隅地方では、31日朝まで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■鹿屋市□大雨警報【発表】・土砂災害・浸水31日朝にかけて警戒1時間最大雨量50mm□洪水警報【発表】31日朝にかけ