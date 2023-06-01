3月31日（火）の「相席食堂」は、２人の“Ａ”が相席旅に出る“Ａ相席”をお届けする。 ©ABCテレビ 宮城県名取市にやって来た“Ａ”は、「事件です」が決めゼリフのリポーター、阿部祐二。この道30年以上、ワイドショーには欠かせない名物リポーターだ。 ©ABCテレビ 「ノブさん、大悟さん、事件です」と、阿部はお約束のフレーズを連発しながら、ゆりあげ港の朝市をリポ&#12540