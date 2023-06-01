ビートたけし（79）、所ジョージ（71）、明石家さんま（70）が30日放送の日本テレビ系「世界まる見え！テレビ特捜部SP」に出演。番組の終盤に放送された「一夜限りの楽屋トーク!」を展開した。「もし今の仕事をしていなければ何をしていた？」という問いに、所は「これはね、必ずこの仕事になっちゃいます。例えば銀行員になったとするじゃん。銀行員の中で面白いことばっかり言っているワケじゃん。だんだんこの仕事にスカウ