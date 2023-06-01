山梨学院の最速152キロを誇る二刀流右腕・菰田陽生主将（3年）が、30日までの時点で大阪市内で左手首の手術を受けたことが分かった。手術は無事終了し、今後は夏を見据えてリハビリに入る。診断では夏までには十分間に合う見通しで、無理をさせず慎重に調整していく方針。【写真を見る】山梨学院の“二刀流右腕”菰田陽生、左手首を手術していた夏までには十分間に合う見通し22日の選抜高校野球1回戦。3年ぶり2度目の全国制覇を