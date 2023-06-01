◇サッカー国際親善試合イングランドー日本（2026年3月31日ロンドン）イングランドのトゥヘル監督が前日会見に臨み、三笘を警戒した。岡崎慎司、香川真司を指導した経験も持ち、日本人の質の高さを理解する指揮官は「三笘は両方にターンでき、加速力もある」と絶賛し「彼を止めるのは難しい。パス供給を断つことが最優先」と対策を口にした。28日のスコットランド戦に加え、昨年のブラジル戦などの映像も確認。日本の印