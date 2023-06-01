気象台は、午前4時57分に、洪水警報を安芸市、芸西村に発表しました。【警報エリアを確認】【洪水警報】高知県・安芸市、芸西村に発表 31日04:57時点中部では31日朝まで、東部では31日昼前まで、低い土地の浸水に警戒してください。東部では、31日昼前まで河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■安芸市□大雨警報・浸水31日昼前にかけて警戒1時間最大雨量60mmピーク時間31日朝□洪水警報【発表】