フォークグループ「ザ・フォーク・クルセダーズ」の元メンバーのきたやまおさむ（79）が「人生の大問題を考える」と題した公演を都内で開いた。トークコーナーでは精神科医として、心の奥底に誰しもが持つ負の感情について「歌詞にして歌うことで昇華される。歌は究極の浄化装置」と持論を展開。ライブコーナーでは、歌手の白井貴子（67）らとグループの名曲「あの素晴しい愛をもう一度」を歌い会場を盛り上げた。