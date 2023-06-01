（ISUスケーティング・アワード/中井最優秀新人賞/）国際スケート連盟（ISU）は29日、フィギュアスケートの2025〜26年シーズンの「ISUスケーティング・アワード」を発表。最優秀新人賞には初出場のミラノ・コルティナ五輪で女子銅メダルを獲得した17歳の中井亜美（TOKIOインカラミ）が選ばれた。プラハでの授賞式で中井は「本当にうれしい気持ちでいっぱい。来季も笑顔がいっぱいあふれるようなシーズンを過ごせたら」とあいさ