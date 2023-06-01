サッカー界の未来を担う逸材を取り上げるスポニチ新潟版の企画「ブレーク候補生」。今回は長岡JYFCのFWで4月から帝京長岡に進学する黒川懐斗（15）だ。昨年のプリンスリーグでデビューを果たして得点もマークしている生粋のストライカーは、将来の日本代表入りが目標。今年はプレミアリーグと全国高校選手権でゴールを奪い、全国に存在をアピールするつもりだ。視線の先には常にゴールがある。パスを受ければ前を向き、力強い