ヤクルトは、つば九郎の復活を白星で飾る。31日の神宮開幕戦に合わせ、人気マスコットが2年ぶりに帰ってくる。ともに開幕3連勝を飾った広島との大事な一戦の先発を務める小川は「今まで一緒につば九郎も戦ってきてくれていたので、戻ってきてくれることは、凄くうれしい。また一緒にファンの皆さんと一体となって盛り上げられれば」と意気込んだ。チームは投打がかみ合い、勢いに乗る。「いい戦い方ができている。自分自身もチ