◇ア・リーグアストロズ9―7エンゼルス（2026年3月29日ヒューストン）【松坂大輔視点】メジャーの舞台でのデビュー戦。やはり独特な雰囲気や緊張があったのだと思います。今井投手は直球の球速や切れ、変化球の曲がりなど、ボールの質自体は悪くなかった。ただ、どの球種も制御できなかった印象です。本人もいつも通りに試合に入ろうとしたはずですが、初登板の難しさが出たのかもしれません。打者15人のうち9人に3ボ