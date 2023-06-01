第98回選抜高校野球大会は31日、大阪桐蔭と智弁学園（奈良）が決勝で激突。両校とも兵庫県西宮市の練習場で最終調整した。また、今春から導入された指名打者（DH）制では、準決勝までの30試合でさまざまな傾向が表れた。出場した選手、監督に恩恵や難しさなど、「高校野球DH制」の現状を聞いた。ドジャース・大谷らチームの強打者が座ることが定番のDHだが、ここまでは異なる傾向が出た。昨年大会の先発投手の打率・194に対し