明確な理念や国家像を掲げ、政府・与党に対案を示して建設的な論戦を挑む。そうした強い野党が存在してこそ、政治に緊張感も生まれよう。だが、主要な野党の国会での質疑を見ていると、高市政権の揚げ足取りのようなものばかりが目立つ。これでは巨大与党の対抗軸となるには程遠い。立憲民主党が党大会を開き、「綱領と基本政策を基礎に」政策を磨く、などと盛り込んだ来年度の活動方針を決めた。中道改革連合及び公明党との