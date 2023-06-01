中毒性を高めるＳＮＳの設計が未成年者を依存症に陥らせる問題は、深刻さを増している。巨大ＩＴ企業のお膝元である米国で、企業側の責任を問う裁判の評決が出た意味は重い。企業に対し、今後の対応策を迫るものだと言えよう。２０歳の原告女性が、精神的な問題を抱えたのは中毒性の高いＳＮＳの設計が原因だ、と訴えていた民事訴訟で、カリフォルニア州裁判所の陪審団は、原告の主張を認める評決を出した。インスタグラム