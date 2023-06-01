女優の満島ひかり（４０）が３０日、再婚と妊娠を発表した。お相手はモデルの浅野啓介（３２）。８歳年下の浅野にとっては頼れる存在となる。フリーでバリバリ活動し、週刊誌にも堂々とやり合う満島の姿にメロメロ。満島自身も再婚は好循環を生みそうだ。満島と浅野はこの日、それぞれのＳＮＳを通じて「浅野啓介さんと満島ひかりは先ほど婚姻届を提出し結婚いたしました」と報告。続けて「そしてお腹の中には新しい命が宿って