第98回選抜高校野球大会はきょう31日、大阪桐蔭と智弁学園（奈良）が決勝を戦う。両校とも兵庫県西宮市の練習場で最終調整。春夏通じて決勝9戦9勝の勝率100％を誇る大阪桐蔭か、今大会4戦4勝と勝率100％のエース左腕・杉本真滉投手（3年）を擁する智弁学園が頂点に立つのか――。運命の「近畿勢対決」に注目が集まる。目を閉じてフィナーレを想像すると、輪の中心に自分がいる。大阪桐蔭の2年生左腕・川本晴大は、優勝投手にな