変わらない男だ。即戦力のドラフト１位として注目されたキャンプ、オープン戦で、多くの報道陣を前に「特に緊張はないです」と繰り返してきた。開幕投手に抜てきされた阪神戦では、６回１失点で球団初の新人勝利。ピンチの場面もポーカーフェースを貫いた。原点は、控え投手だった中学、高校の６年間にある。広島・崇徳高に入学した時は１メートル５７と小柄で、同世代に６、７人いた投手の中で「（力は）一番下だった」。登板