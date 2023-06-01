決勝戦が３１日午後０時半から行われる。智弁学園（奈良）は２０１６年以来２度目の頂点を目指し、大阪桐蔭（大阪）は２２年以来５度目の栄冠を狙う。３０日は休養日で、両校とも軽めの練習で調整した。智弁学園はエース左腕・杉本が準決勝も完投。ほぼ１人でマウンドを守ってきた。２５日の２回戦から準決勝まで３６９球を投げており、球数制限で決勝は１３１球が上限。他の投手の力が必要になる展開も考えられる。打線は、