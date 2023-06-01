タレントの虹咲カリナ（１８）が３０日、東京・目黒でスポーツ紙の合同取材に応じた。虹咲は愛知県海部郡飛島村の出身。中学２年生の時、ＳＮＳを本格的に始動し、ＴｉｋＴｏｋのフォロワーは２２万人を超える。「ＳＮＳで、週刊プレイボーイさんから、連絡がきた」ことをきっかけに芸能界デビューした。虹咲の父はブラジルと日本のハーフで、虹咲自身はクォーター。特技は、ブラジリアン柔術だ。「小６〜中２まで、３年間や