海外の主要な生成ＡＩ（人工知能）サービスで、日本のアニメや漫画などのキャラクターに酷似した動画や画像が無許諾で出力される状態が続き、業界関係者が危機感を強めている。海外ではＡＩ事業者側を相手取った訴訟が相次ぐが、日本では権利関係の複雑さもあり、動きは鈍い。政府は知的財産保護に向け、初の実態調査に乗り出す。（安田龍郎、浜田萌）酷似ドラえもんがウルトラマンを蹴り、「鬼滅（きめつ）の刃（やいば）」の