第98回選抜高校野球大会で8強入りした山梨学院の最速152キロの二刀流右腕・菰田陽生（こもだ・はるき）主将（3年）が、30日までに大阪市内で左手首の手術を受けていたことが分かった。本紙の取材に応じ「早く戻ることができるならば手術しようと決めました」と、今後は夏に向けて慎重にリハビリを進める。1メートル94、102キロの「ネクスト大谷」は今秋ドラフト1位候補に挙がる逸材。22日の長崎日大との1回戦では高校通算35