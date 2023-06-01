文部科学省の国立大などに関する２０２６年度からの施設整備５か年計画案が判明した。大学や高等専門学校について、イノベーション（革新）を生み出す拠点とすることや、地域の防災拠点としての機能を強化することが柱だ。３１日に発表される。同省は国立大などのあり方として、産業界や地域と連携し、教育・研究の高度化や新産業の創出につなげる「イノベーション・コモンズ（共創拠点）」という概念を提唱している。現行計画