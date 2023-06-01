アメリカ・ホワイトハウスのレビット報道官は、キューバに課している石油の禁輸措置について「変更はない」としたうえで、タンカーの入港は「ケースバイケースで判断する」と述べました。ホワイトハウスレビット報道官「これは政策変更ではなく、制裁に公式の変化はありません。ケースバイケースで判断されます」レビット報道官は30日、アメリカがロシアの石油タンカーのキューバへの入港を認めたことについて、「人道的な必要性