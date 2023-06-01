国際スケート連盟（ＩＳＵ）によるフィギュアスケートの年間表彰で最優秀プログラム賞を男子の鍵山優真（２２＝オリエンタルバイオ／中京大）が受賞したことに対して、ロシア金メダリストが異議を唱えた。鍵山はショートプログラム（ＳＰ）で演じた曲が受賞した。これはスティービー・ワンダーの「ＩＷｉｓｈ」を人気ピアニストの角野隼斗さんなどがカバーした。今回の受賞に称賛が集まる中、飛び込み五輪金メダリストで有