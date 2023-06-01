25年春に芸能界デビューし、大手芸能事務所ホリプロに所属したタレント虹咲カリナ（18）が、3月の高校卒業とともに上京し、現役ラストの制服姿を披露した。NHK・Eテレの番組「ギョギョッとサカナ★スター」（金曜午後7時25分）では、4月3日放送回から、さかなクンとともにMCを務め、テレビに初出演することも決定。30日に日刊スポーツなどの取材に応じた虹咲は、特技のブラジリアン柔術の技、チョークスリーパーを披露し、芸能界で