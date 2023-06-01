新日本プロレス４月４日両国大会で「ＮＥＷＪＡＰＡＮＣＵＰ（ＮＪＣ）」覇者カラム・ニューマン（２３）とのＶ２戦に臨むＩＷＧＰヘビー級王者の辻陽太（３２）が、歴代ＩＷＧＰ世界ヘビー級王者との防衛ロードを見据えた。今年１月にＩＷＧＰ世界王座を分解した辻は、同王座の歴史と戦うことが自身の使命と強調。両国大会で日本復帰を果たすウィル・オスプレイ（３２＝ＡＥＷ）にも熱視線を送った。史上最年少でＮＪＣを