ボクシングの世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（３２＝大橋）にＷＢＡ・ＷＢＣ・ＷＢＯ同級１位・中谷潤人（２８＝Ｍ・Ｔ）が挑戦する東京ドーム興行（５月２日）の会見が３０日に横浜市内で開かれ、主催者である大橋ジムの大橋秀行会長（６１）は、観客を４万６９１３人を動員した１月４日の新日本プロレス東京ドーム大会を超える見通しを示した。大橋会長は２０２４年５月にも井上―ルイス・ネリ（メキシコ）