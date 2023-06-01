トロントが、早くも沸騰している。ブルージェイズの岡本和真内野手（２９）が、メジャー開幕カードでいきなり強烈なつめ跡を残し、米老舗誌「スポーツ・イラストレイテッド」の電子版「ＯＮＳＩ」も熱視線を送った。焦点は単なる「３つの初」ではない。開幕直後の週末だけで、球団が巨費を投じた理由を結果で示し始めたことだ。同記事はこの開幕３連戦を、岡本とブルージェイズにとっての「ビッグウィークエンド」と位置づけた