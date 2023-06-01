ベテラン捕手が語るエースの現在地とは――。開幕二軍スタートとなった巨人の戸郷翔征投手（２５）が完全復活を目指し、腕を振り続けている。戸郷だけではなく、右肩のコンディション不良で故障班入りしている山崎伊織投手（２７）が開幕前に離脱。先発陣は大きな痛手を負った。ドラフト３位ルーキーの山城京平投手（２２＝亜大）が大抜てきされたものの、２９日の阪神戦（東京ドーム）で３回途中５四死球５失点と大炎上。阿