ドジャースは、まだ完成形ではない。それでも開幕カードの本拠地ダイヤモンドバックス３連戦を３連勝し、スイープで危なげなく制した。大谷翔平投手（３１）が打撃で本来の迫力をまだ示し切っていない中でも、王者の地力は際立つ。地元紙「カリフォルニア・ポスト」は「この時点での強さこそが他球団にとって最大の脅威」と指摘し、米スポーツ専門局「ＥＳＰＮ」ではまさかの「４月Ｖ確定」までささやかれ始めている。一体、その