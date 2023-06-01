フリーアナウンサー・石井亮次（４９）のルーティンがすさまじい。ＭＣを務めるＴＢＳ系情報番組「ゴゴスマ〜ＧＯＧＯ！Ｓｍｉｌｅ！〜」（月〜金曜午後１時５５分）が、関東、関西、名古屋の３地区で２０２５年度（２５年４月〜２６年３月）の平均視聴率トップを獲得したことが３０日、分かった。関東地区で個人全体２・３％、世帯４・６％、関西地区で個人全体２・３％、世帯４・６％を記録。番組制作のＣＢＣテレビがある