シャツはきれいめにもカジュアルにも使えて便利だけれど、かっちりしすぎて見えるのが悩みどころ。そんな大人女性にぴったりの、ひと癖ありなシャツを【ZARA（ザラ）】で発見しました。アシンメトリーなデザインやプリーツのディテールなど、着るだけで映えるアイテムをセレクト。ほどよい遊び心が加わり、いつもの装いをさりげなくアップデートしてくれるかも。 潔い白で女っぷりを引き寄せるひと癖シャ