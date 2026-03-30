札幌と道南を結ぶ主要道路、国道230号沿いに、無駄を削ぎ落とした小さなカフェ＆ゲストハウスが静かに佇んでいます。バイクと旅を好む者が足を運ぶクールなライダーズステーションは、三人の男たちによって営まれています。創業者の神戸 弘さんに話を伺いました。 札幌郊外にたたずむライダーのパラダイス 「Ⓡ230」は、札幌市の中心部からバイクで約30分、南区藤野に位置しています。神戸