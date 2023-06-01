昨オフに両股関節手術を受けた巨人の吉川尚輝内野手（３１）が３０日、Ｇ球場で４月４日に行われる３軍戦・航空自衛隊千歳戦で実戦復帰する見通しとなった。休養日明けの３１日からの動きに問題がなければ、昨年１０月１２日のＣＳ第１ステージＤｅＮＡ戦（横浜）以来、１７４日ぶりの試合に臨む。野球選手では前例がほぼない手術からの完全復活へ「大きなステップになると思います」と決意を示した。ついに、背番号２がグラウ