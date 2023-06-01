歌手の大月みやこ（７９）がこのほど、スポーツ報知の取材に応じ、発売中の最新曲「夢花火」への熱い思いを語った。「今まであまりなかった」という温かくて明るい曲調。それと同様に、８０歳を目前にした大月は前向きだ。「今日まで歌い続けてこられて、今が一番幸せ。我が人生に悔いなし、という歌はまだまだ歌う時期にきていない。聴いてくれる人が『自分もまだまだ元気だな』と思ってくれるような応援歌です」と力を込めた