阪神・村上頌樹投手（２７）が３０日、母校の智弁学園（奈良）にエールを送った。３１日のセンバツ決勝で大阪桐蔭と対戦。優勝すれば自身がエースとして５試合を一人で投げ抜き、頂点に立った１６年春以来１０年ぶりだ。大会前には同じＯＢの伊原、前川と３人でウェアを差し入れた右腕。「緊張してパフォーマンスを出せないと一番悔いが残る。ここまできたら楽しんでもらえたらいい」と激励した。昨季は最多勝、最高勝率、最多