オリックス・宮城大弥投手（２４）が３０日、雪辱の快投を誓った。２７日の楽天戦（京セラＤ）で３年連続３度目の開幕投手を務め、ともに自己ワーストタイの１回２／３を８失点で降板。間隔を空けることなく、次回のマウンドが用意された。中５日で４月２日の西武戦（ベルーナＤ）に先発する予定。エースらしい言葉で必勝を宣言した。「開幕戦をなかったことにはできないけど、いい意味で忘れるようにして。チームが勝つことに