中日・金丸夢斗投手（２３）が３０日、連敗ストッパーに名乗りを上げた。ＷＢＣを経て、本拠地開幕戦となる３１日の巨人戦（バンテリンＤ）に先発する左腕。広島との開幕カードで３連敗したチーム状況を受け止め「自分で連敗を止める。勢いを持ってこられる投球をしたい」と約束した。２５年の巨人戦は、３試合で勝ち負けなしの防御率４・４２と苦しんだ。４番の岡本はブルジェーズへ移籍したが、新外国人のダルベックらは３戦